Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden – bei der Veranstaltung „Karriere trifft Natur“ am Samstag im Tierpark Rheinböllen ging diese Gleichung auf. Im Schatten der Bäume und von einer frischen Brise vom Volkenbacher Weiher umweht, präsentierten sich bei der Fachkräftemesse „Jobs im Park“ rund 30 Unternehmen aus der Region. Sie konnten dabei viele neue Kontakte knüpfen, bestehende vertiefen und zeigen, was sie an Karrierechancen zu bieten haben. Gastgeber waren unsere Zeitung in Kooperation mit der beim Regionalrat Wirtschaft angedockten Initiative Gelobtes Land und der Tierpark Rheinböllen.

Aus Wuppertal war eigens Thomas K. angereist. Der 53-Jährige arbeitet als Einrichter in der Textilindustrie. Vom Hunsrück hat er durch den Online-Auftritt der Initiative Gelobtes Land erstmals erfahren, ist dann an einem Wochenende in den Hunsrück gefahren und war so von den Leuten und der Landschaft angetan, dass er sich hier niederlassen will und darum eine neue Arbeitsstelle sucht. Die Jobmesse bot ihm reichliche Informationen und Gelegenheiten zum direkten Gespräch.

Zwei Auszubildende von Ochs-Holzbau fertigten ein Entenhaus, das im Tierpark verbleiben wird.

Das Spektrum der Aussteller war breit gefächert. Von Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes über Unternehmen aus dem sozialen oder dem Gesundheitssektor bis hin zu Handwerks- und Industriebetrieben war alles vertreten. Die Messe „Jobs im Park“ spiegelte wider, wie vielfältig die Arbeitswelt im Rhein-Hunsrück-Kreis aufgestellt ist. Verkehrsgünstig an der A 61 gelegen, verknüpften etliche Besucher einen Familienausflug in den Tierpark mit einem Blick über den eigenen beruflichen Tellerrand. Fernab der Sterilität großer Stadthallen waren auch etliche Jugendliche angereist, um sich Informationen für ihre Berufswahl zu holen.

Die Präsentation der Unternehmen war vielfältig und kreativ. Als Hingucker fertigten zum Beispiel zwei Auszubildende von Ochs-Holzbau aus Kirchberg ein Entenhaus, das im Tierpark verbleiben wird. Das gefiel auch der 16-jährigen Alina aus Dichtelbach. Sie kann sich vorstellen, nach ihrer Schulzeit eine Lehre in einem Beruf der Holzverarbeitung zu absolvieren.

Am Stand von Dillig Hoch- und Ingenieurbau konnten die Besucher auf einer Paletten-Schaukel Platz nehmen.

Marco Molitor, Werkleiter des neuen Goldbeck Betonelemente-Werkes in Kirchberg, das am 1. Oktober mit der Produktion beginnen wird, hatte neben ganz konkreten Stellenbeschreibungen für potenzielle Mitarbeiter auch frisch geröstetes Popcorn im Portfolio. Johannes Schulz von Dillig Hoch- und Ingenieurbau in Simmern setzte sich mit seinen Besuchern auf eine Paletten-Schaukel, die von einem Bagger in die Höhe gehievt wurde.

Vom Forstamt Soonwald kam eine Ausbildungsrotte zur Jobmesse. Sie machte Werbung für ganz unterschiedliche Ausbildungsbereiche bei Landesforsten.

Ein Team Auszubildender vom Forstamt Soonwald machte mit seinen Ausbildern Werbung für die Ausbildung in allen vier Laufbahnen bei Landesforsten. Die Eigenheimbauer der Deutschen Fertighaus Holding (DFH) in Simmern waren auch im Tierpark präsent. Mit einer speziellen Brille war es möglich, an ihrem Stand einen dreidimensionalen Rundgang durch ein von ihnen produziertes Haus zu machen. Betriebsleiter Thomas Boemer übernahm den virtuellen Rundgang.

Mit einer speziellen Brille war es möglich, am Stand der Deutschen Fertighaus Holding (DFH) einen dreidimensionalen Rundgang durch ein von ihnen produziertes Haus zu machen.

Der Fachkräftemangel im Handwerk, der mittelständischen Industrie und der Verwaltung spiegelte sich auch bei der Messe wider. An allen Ständen gab es individuelle Angebote. Arbeitgeber nutzt in der Idylle des Tierparks die Chance, ihre offenen Stellenangebote, Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten einem breiten Publikum zu präsentieren.

Um für konkret werdende Gespräche gerüstete zu sein, hatten findige Besucher ihre Lebensläufe, Zeugnisabschriften, Visitenkarten und natürlich auch ihre Gehaltsvorstellungen im Gepäck. So manches hier begonnene, vielversprechende Gespräch wird sicherlich in den kommenden Tagen in den Unternehmen fortgesetzt.

Weitere Informationen über alle Aussteller bei „Jobs im Park“ gibt es online unter https://rz-forum.de/pages/jobs-im-park