Charity-Weihnachtsmarkt lockt Viel Herz bei „Michels Sternenzauber“ in Mastershausen Mirko Bernd 04.11.2026, 20:00 Uhr

i Es wieder Zeit für „Michels Sternenzauber“, zum dritten Mal steht am 29. November der Charity-Weihnachtsmarkt in Mastershausen an. Moritz Knebel

„Michels Sternenzauber“: Der liebevoll gestaltete Charity-Weihnachtsmarkt der Sportfreunde Mastershausen findet heuer zum dritten Mal statt. Am 29. November dreht sich alles um die gute Sache – und das mit der einen oder anderen Neuerung.

Wenn Lichter funkeln, der Duft von weihnachtlichen Köstlichkeiten in der Luft liegt und Menschen zusammenkommen, um Gutes zu tun, ist es wieder Zeit für „Michels Sternenzauber“. Am Sonntag, 29. November, dem ersten Advent, öffnen die Sportfreunde Mastershausen zum dritten Mal die Tore ihres Charity-Weihnachtsmarktes auf dem Sportplatzgelände in Mastershausen.







Artikel teilen

Artikel teilen