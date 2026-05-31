Brandschutz an Grundschulen VG Simmern-Rheinböllen: Wohin mit den nassen Jacken? Annalena Bischoff 31.05.2026, 12:00 Uhr

i Der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beriet in seiner Sitzung am 23. April über Brandschutzmaßnahmen an den Grundschulen. Thomas Torkler

Garderoben raus aus den Fluren, Jacken und Schulranzen rein in die Klassenräume: Brandschutzvorgaben sorgten an Grundschulen der VG Simmern-Rheinböllen für organisatorische Probleme. Jetzt gibt es Lösungen für alle Standorte.

Wohin mit den nassen Jacken der Grundschulkinder? Was nach einer alltäglichen Frage klingt, hat die Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt. Weil Garderoben entlang von Rettungswegen als Brandlast gelten, mussten Haken und Kleiderleisten entfernt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen