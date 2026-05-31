Garderoben raus aus den Fluren, Jacken und Schulranzen rein in die Klassenräume: Brandschutzvorgaben sorgten an Grundschulen der VG Simmern-Rheinböllen für organisatorische Probleme. Jetzt gibt es Lösungen für alle Standorte.
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Wohin mit den nassen Jacken der Grundschulkinder? Was nach einer alltäglichen Frage klingt, hat die Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt. Weil Garderoben entlang von Rettungswegen als Brandlast gelten, mussten Haken und Kleiderleisten entfernt werden.