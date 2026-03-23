Was einst von der SPD geprägt war, zeigt sich nun deutlich gemischter: Die CDU gewinnt auch in der VG Simmern-Rheinböllen klar. Eine Ortsgemeinde fällt mit einem ungewöhnlichen Farbwechsel besonders auf. Die Ergebnisse aus der Hunsrücker VG.
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Für den Wahlsonntag, 22. März, war ein spannendes Rennen erwartet worden. Doch schon früh zeichnete sich die CDU als klare Siegerin ab – landesweit bedeutet das nach 35 Jahren einen Machtwechsel in Rheinland-Pfalz. Auch in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen im Wahlkreis 16 fällt das Ergebnis deutlich aus: Die Union erreicht 30,2 Prozent der Zweitstimmen.