Landtagswahl 2026 – Analyse VG Simmern-Rheinböllen: Von rotem zu schwarzem Wahlbild Annalena Bischoff 23.03.2026, 13:00 Uhr

i Symbolbild: In 51 Wahlbezirken konnten die Menschen aus der VG Simmern-Rheinböllen ihre Kreuze für die Landtagswahl 2026 setzen. Philipp Lauer

Was einst von der SPD geprägt war, zeigt sich nun deutlich gemischter: Die CDU gewinnt auch in der VG Simmern-Rheinböllen klar. Eine Ortsgemeinde fällt mit einem ungewöhnlichen Farbwechsel besonders auf. Die Ergebnisse aus der Hunsrücker VG.

Für den Wahlsonntag, 22. März, war ein spannendes Rennen erwartet worden. Doch schon früh zeichnete sich die CDU als klare Siegerin ab – landesweit bedeutet das nach 35 Jahren einen Machtwechsel in Rheinland-Pfalz. Auch in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen im Wahlkreis 16 fällt das Ergebnis deutlich aus: Die Union erreicht 30,2 Prozent der Zweitstimmen.







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