Gang ins Rathaus fällt weg VG Simmern-Rheinböllen ist digital auf einem guten Weg 21.09.2025, 11:00 Uhr

i Der Schriftzug „Amt" ist auf einer Computertastatur hinter einem Netzwerkkabel zu sehen. Dieses gestellte Foto soll zeigen, dass die Digitalisierung der VG-Verwaltung Simmern-Rheinböllen längst an Fahrt aufgenommen hat. Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Den Hund anmelden, eine Geburtsurkunde beantragen oder einen Bauantrag stellen – all dies von zu Hause aus, und zwar digital. Was vor wenigen Jahren noch Utopie gewesen ist, wird in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nach und nach Wirklichkeit.

Noch ist es Wunschdenken: Die Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen sollen alle Dienste, die von der VG-Verwaltung angeboten werden, online erledigen können, sodass der Besuch im Rathaus obsolet wird. Kein langes Warten auf einen Termin, kein Ärger über ein vergessenes Dokument oder verschlossene Türen – die VG Simmern-Rheinböllen ist auf einem guten Weg dorthin.







