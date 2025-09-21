Den Hund anmelden, eine Geburtsurkunde beantragen oder einen Bauantrag stellen – all dies von zu Hause aus, und zwar digital. Was vor wenigen Jahren noch Utopie gewesen ist, wird in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nach und nach Wirklichkeit.
Noch ist es Wunschdenken: Die Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen sollen alle Dienste, die von der VG-Verwaltung angeboten werden, online erledigen können, sodass der Besuch im Rathaus obsolet wird. Kein langes Warten auf einen Termin, kein Ärger über ein vergessenes Dokument oder verschlossene Türen – die VG Simmern-Rheinböllen ist auf einem guten Weg dorthin.