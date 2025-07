. Öffentliche Sitzungen des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen sollen künftig im Schloss in Simmern stattfinden und von dort live im Internet ausgestrahlt werden. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Zum Hintergrund: Bereits im Jahr 2024 sind Sitzungen des VG-Rates live im Internet gezeigt worden – von dem Anbieter ptv.medienkompetenz Film und Medien, der im abgelaufenen Jahr acht Sitzungen übertragen hat. Die filmische Dokumentation jeder Sitzung kostete 1227,79 Euro, pro Jahr sind das knapp 10.000 Euro. Weil dies vielen Ratsmitgliedern zu teuer war, entschieden die Volksvertreter im Februar, diesen Service einzustellen – vorerst.

Kürzlich aber hatten die Fraktionen von FDP und CDU beantragt, den Livestream wieder anzubieten – freilich kostengünstiger als zuvor. Sie brachten das sogenannte Bopparder Modell ins Gespräch. Demnach hätte die Verwaltung das Streaming künftig selbst übernehmen sollen. Die notwendige Technik – etwa Mikrofone, Kameras, Mischpult und Software – hätten angeschafft werden müssen. Die Sitzungen hätten auf der Plattform YouTube gestreamt und nachbereitet werden sollen. Nach Einschätzung von CDU und FDP könne damit der Livestream deutlich günstiger als bisher umgesetzt werden.

Investitionen von 20.000 Euro erforderlich

Doch dieses Modell erwies sich als nicht umsetzbar. Warum? Die Verwaltung hat kein geeignetes eigenes Personal zur Eigenproduktion des Livestreams und könnte dies auch wirtschaftlich nicht günstiger lösen. Zudem wären Investitionen für die notwendige Hardware in Höhe von 20.000 Euro erforderlich, und dieses Geld ist nicht vorhanden. Ein im Raum stehender Neubau des VG-Verwaltungsgebäudes könnte die spätere Weiternutzung der Hardware zudem infrage stellen.

Dennoch wurde das Thema nicht gänzlich ad acta gelegt. Für den Fall, dass eine Fortführung des Livestreamings der öffentlichen Sitzungen vom Rat befürwortet wird, empfahl die VG-Verwaltung, die Produktion an den bisherigen Anbieter, ptv.medienkompetenz Film und Medien, zu vergeben. Dieser Dienstleister bietet diesen Service für gut 930 Euro an – immerhin rund 300 Euro günstiger als zuvor. Der Livestream soll direkt auf YouTube und nicht wie zuvor über eine gesonderte Streamingplattform erfolgen.

Einem Argument der Gegner dieser Übertragungen im Sitzungssaal des VG-Verwaltungsgebäude – zu eng, zu dunkel, zu stickig, da kein Fenster geöffnet werden durfte – wurde seitens der VG-Verwaltung Rechnung getragen. Eine Anfrage bei der Stadt Simmern, ob denn die Ratssitzungen künftig im Schloss Simmern stattfinden könnten, um somit das Prozedere zu erleichtern, wurde positiv beschieden. Letztlich – nachdem alle Argumente pro und kontra zum wiederholten Male ausgetauscht waren – entschied der Rat mit 20 Jastimmen zu acht Neinstimmen bei zwei Enthaltungen, dass die Sitzungen künftig im Schloss stattfinden sollen und von dort live in die Wohnzimmer in alle Welt gestreamt werden. In etwa zweieinhalb Jahren soll eine neuerliche Analyse und Neubewertung erfolgen.