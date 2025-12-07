Rat beschließt Resolution VG Kirchberg will keine weiteren Windräder mehr Charlotte Krämer-Schick 07.12.2025, 10:30 Uhr

i 3,5 Prozent der Fläche der Verbandsgemeinde Kirchberg ist bereits wie im Bild bei Ober Kostenz mit Windrädern bebaut, das Gebiet südlich der Stadt soll frei bleiben. Archiv Thomas Torkler. Thomas Torkler

Die Verbandsgemeinde Kirchberg beteiligt sich an einer gemeinsamen Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard, die sich gegen einen massiven Ausbau der Windkraft richtet. Sie hat aber auch eigene Forderungen.

Eine gemeinsame Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard steht in den kommenden Wochen auf der Agenda der jeweiligen Gremien. Den Anfang machte die Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, die am Freitag, 5. Dezember, die Beteiligung an der Resolution bei einer Nein-Stimme beschlossen hat – allerdings ergänzt um eigene Forderungen.







