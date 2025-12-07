VG Kirchberg will keine weiteren Windräder mehr

Die Verbandsgemeinde Kirchberg beteiligt sich an einer gemeinsamen Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard, die sich gegen einen massiven Ausbau der Windkraft richtet. Sie hat aber auch eigene Forderungen.
Eine gemeinsame Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard steht in den kommenden Wochen auf der Agenda der jeweiligen Gremien. Den Anfang machte die Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, die am Freitag, 5. Dezember, die Beteiligung an der Resolution bei einer Nein-Stimme beschlossen hat – allerdings ergänzt um eigene Forderungen.