Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 23: Wie haben die Menschen in der VG Kirchberg gewählt? Wer hat in welchen Orten die Nase vorn? Wo haben besonders viele Menschen ihr Kreuz bei der AfD gemacht?
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Die Ergebnisse der Landtagswahl im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg spiegeln insgesamt grob das Landesergebnis wieder, allein die Freien Wähler konnten im Kreis deutlich stärker punkten. Beim Blick auf die Ergebnisse in der VG Kirchberg ergibt sich jedoch ein anderes Bild (siehe Infobox).