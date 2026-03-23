Landtagswahl 2026 – Analyse VG Kirchberg: Knappe Kisten und extreme Ergebnisse Philipp Lauer 23.03.2026, 16:00 Uhr

i Vor der Wahl warben auch in Kirchberg alle Kandidaten auf großen Plakaten mit einem Lächeln um die Gunst der Wahlberechtigten. Nach der Auszählung zeigten die Gesichter dann - je nach Wahlergebnis - ein euphorisches Strahlen oder wurden lang und länger. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 23: Wie haben die Menschen in der VG Kirchberg gewählt? Wer hat in welchen Orten die Nase vorn? Wo haben besonders viele Menschen ihr Kreuz bei der AfD gemacht?

Die Ergebnisse der Landtagswahl im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg spiegeln insgesamt grob das Landesergebnis wieder, allein die Freien Wähler konnten im Kreis deutlich stärker punkten. Beim Blick auf die Ergebnisse in der VG Kirchberg ergibt sich jedoch ein anderes Bild (siehe Infobox).







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