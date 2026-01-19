Haushalt 2026 verabschiedet VG Kirchberg geht „gut aufgestellt“ ins neue Jahr Charlotte Krämer-Schick 19.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Verbansgemeinde Kirchberg kann positiv auf den Haushalt für das Jahr 2026 blicken. Thomas Torkler

Schulen, Kitas, Feuerwehr und Personal – das sind die größten Posten im Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchberg. Die Kommune hat in 2026 einige große Projekte vor der Brust und kann dafür in einen gut gefüllten Säckel greifen.

„Finanzielle Stabilität“ und „Planungssicherheit“, beides beschreibe den Haushaltsplan für 2026 der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg am besten. Dazu gehöre auch, dass die Umlage nicht erhöht werde, erklärte Bürgermeister Peter Müller. „Die Verbandsgemeinde ist gut aufgestellt“, sagte er – auch dank der Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm RZN des Landes.







Artikel teilen

Artikel teilen