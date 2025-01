Krankenhaus in Zell schließt VG Kirchberg fordert, Notfallversorgung zu erhalten 10.01.2025, 18:00 Uhr

i Der Gesellschaft Katharina-Kasper-ViaSalus aus Dernbach, Trägerin des Krankenhauses in Zell, ist die Einrichtung an der Mosel zu teuer. Zudem sei sie zu wenig ausgelastet. Daher soll das Klinikum Mittelmosel zum 30. Juni schließen. Der Verbandsgemeinderat Kirchberg befürchtet eine gesundheitliche Unterversorgung im westlichen Bereich der VG. David Ditzer

Das Klinikum Mittelmosel in Zell soll zum 30. Juni schließen. In der VG Kirchberg blickt man mit Sorge auf die Entwicklung und fürchtet, die Notfallversorgung könnte dann nicht mehr gewährleistet sein.

Der Verbandsgemeinderat Kirchberg hat in seiner jüngsten Sitzung gefordert, die Notfallversorgung trotz der drohenden Schließung des Krankenhauses in Zell an der Mosel sicherzustellen. Das Gremium beschloss mit zwei Enthaltungen eine entsprechende Resolution.

