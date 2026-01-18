Wenn neue Spielgeräte entstehen, Schulgebäude saniert werden und die Verwaltung klimafreundlicher unterwegs ist, wird Politik im Alltag sichtbar. Genau das soll in der VG Kirchberg mit einer Förderung von 3,3 Millionen Euro nun Wirklichkeit werden.
Kirchberg. Mit finanzieller Unterstützung aus Mainz stellt sich die Verbandsgemeinde Kirchberg für die Zukunft auf. Anfang Dezember 2025 übergab der rheinland-pfälzische Klimaschutzstaatssekretär Erwin Manz einen Förderbescheid aus dem Landesprogramm „Regional.