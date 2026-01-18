Kitas und Schulen im Fokus VG Kirchberg: 3,3 Millionen Euro für neue Projekte Annalena Bischoff 18.01.2026, 12:00 Uhr

i Am 4. Dezember erhielt Bürgermeister Peter Müller den Förderbescheid in der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg. Auf dem Bild zu sehen (von links): Beigeordneter Peter Kammritz, Bürgermeister Peter Müller, Staatssekretär Dr. Erwin Manz, Beigeordnete Klaus Gewehr und Hans Gerd Bongard. Sabine Bonn/Verbandsgemeinde Kirchberg

Wenn neue Spielgeräte entstehen, Schulgebäude saniert werden und die Verwaltung klimafreundlicher unterwegs ist, wird Politik im Alltag sichtbar. Genau das soll in der VG Kirchberg mit einer Förderung von 3,3 Millionen Euro nun Wirklichkeit werden.

Kirchberg. Mit finanzieller Unterstützung aus Mainz stellt sich die Verbandsgemeinde Kirchberg für die Zukunft auf. Anfang Dezember 2025 übergab der rheinland-pfälzische Klimaschutzstaatssekretär Erwin Manz einen Förderbescheid aus dem Landesprogramm „Regional.







Artikel teilen

Artikel teilen