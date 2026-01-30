Haushalt verabschiedet VG Kastellaun will Rathaus und Grundschulen sanieren Lara Kempf 30.01.2026, 09:00 Uhr

i Die Rathaussanierung ist eines der großen Projekte der VG Kastellaun in den Jahren 2026 und 2027. Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Ein moderneres Rathaus, sanierte Grundschulen und eine bessere Ausstattung im Bereich Brandschutz: Die Verbandsgemeinde Kastellaun hat in den nächsten Jahren finanziell viel vor. Das zeigt auch der nun beschlossene Haushalt.

2,6 Millionen Euro für die Sanierung des Rathauses, rund 3,7 Millionen Euro für die Sanierung der Grundschulen Kastellaun und Gödenroth sowie mehr als 4 Millionen Euro für den Brandschutz: Das sind die wichtigsten Investitionen der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun in den Jahren 2026 und 2027.







