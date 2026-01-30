Ein moderneres Rathaus, sanierte Grundschulen und eine bessere Ausstattung im Bereich Brandschutz: Die Verbandsgemeinde Kastellaun hat in den nächsten Jahren finanziell viel vor. Das zeigt auch der nun beschlossene Haushalt.
Lesezeit 3 Minuten
2,6 Millionen Euro für die Sanierung des Rathauses, rund 3,7 Millionen Euro für die Sanierung der Grundschulen Kastellaun und Gödenroth sowie mehr als 4 Millionen Euro für den Brandschutz: Das sind die wichtigsten Investitionen der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun in den Jahren 2026 und 2027.