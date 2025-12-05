Klima schützen, Kosten sparen VG Kastellaun: PV-Anlagen machen Klärwerk günstiger Werner Dupuis 05.12.2025, 12:00 Uhr

i In der Kläranlage im Deimerbachtal begutachteten Helge Michel (von links), Betriebsleiter der Abwasserwerke, VG-Bürgermeister Christian Keimer, Klimaschutzmanager Ralf Steffens, der Leiter der Abwasserwerke Marcel Nick und Christian Drewes von der Energie und Elektrotechnik die von dem KIPKI-Progamm geförderte Photovoltaik-Anlage. Dupuis Werner. Wermer Dupuis

An sechs Kläranlagen in der Verbandsgemeinde Kastellaun wurden jetzt Photovoltaikanlagen aufgebaut. Das hilft dem Klimaschutz und senkt die Kosten, die Gebühren für die Bürger.

Um den Stromverbrauch und damit auch die Energiekosten zu reduzieren, wurden in sechs Kläranlagen in der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun Photovoltaikanlagen (PV) installiert. Gleichzeitig ist dies auch eine Maßnahme zum Klimaschutz, da der Ausstoß, der bei der Erzeugung des Stroms entstehenden Treibhausgase entsteht, reduziert wird.







