VG Kastellaun: PV-Anlagen machen Klärwerk günstiger

An sechs Kläranlagen in der Verbandsgemeinde Kastellaun wurden jetzt Photovoltaikanlagen aufgebaut. Das hilft dem Klimaschutz und senkt die Kosten, die Gebühren für die Bürger.
Lesezeit 2 Minuten
Um den Stromverbrauch und damit auch die Energiekosten zu reduzieren, wurden in sechs Kläranlagen in der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun Photovoltaikanlagen (PV) installiert. Gleichzeitig ist dies auch eine Maßnahme zum Klimaschutz, da der Ausstoß, der bei der Erzeugung des Stroms entstehenden Treibhausgase entsteht, reduziert wird.