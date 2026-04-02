Derzeit läuft Evakuierung VG Kastellaun: Fund einer Weltkriegsbombe in Völkenroth Annalena Bischoff 02.04.2026, 16:22 Uhr

i Symbolbild: Am 2. April 2026 wurde in einem Neubaugebiet in Völkenroth (VG Kastellaun) eine Weltkriegsbombe gefunden. Fredrik von Erichsen. picture alliance/dpa

Die Evakuierung läuft: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Völkenroth in der Verbandsgemeinde Kastellaun müssen die Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Was bisher bekannt ist.

Überraschung an diesem Donnerstagmorgen (2. April) in der Verbandsgemeinde Kastellaun: Bei regulären Kampfmitteluntersuchungen in einem Neubaugebiet in der Ortsgemeinde Völkenroth wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Das bestätigt sowohl die Polizei Simmern als auch die Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun auf Nachfrage unserer Zeitung.







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