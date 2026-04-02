Die Evakuierung läuft: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Völkenroth in der Verbandsgemeinde Kastellaun müssen die Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Was bisher bekannt ist.
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Überraschung an diesem Donnerstagmorgen (2. April) in der Verbandsgemeinde Kastellaun: Bei regulären Kampfmitteluntersuchungen in einem Neubaugebiet in der Ortsgemeinde Völkenroth wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Das bestätigt sowohl die Polizei Simmern als auch die Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun auf Nachfrage unserer Zeitung.