Vorbereitung auf Krisenlagen
VG Hunsrück-Mittelrhein stärkt Bevölkerungsschutz
Um besser auf Schadenslagen vorbereitet zu sein – wie hier ein Hochwasser im Jahr 2023 in St. Goar – hat die VG Hunsrück-Mittelr
Um besser auf Schadenslagen vorbereitet zu sein – wie hier ein Hochwasser im Jahr 2023 in St. Goar – hat die VG Hunsrück-Mittelrhein ein Bevölkerungsschutzkonzept entwickelt.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Hochwasser, Waldbrände, Unwetter: Kommt es zu solchen Katastrophen, zählt jede Minute. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, hat die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ein neues Konzept erstellt.

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Was tun, wenn der Rhein plötzlich Hochwasser führt und über die Ufer tritt? Und wie sind die Abläufe, wenn auf einmal ein Waldbrand ausbricht? Um besser auf Krisen und größere Schadenslagen vorbereitet zu sein, hat die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ein Bevölkerungsschutzkonzept erarbeitet.
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