Schwerpunkt Brandschutz und Schulen
VG Hunsrück-Mittelrhein plant Investitionen von 5 Millionen Euro
Der diesjährige Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sieht vor allem Investitionen in die Grundschulen und de
Der diesjährige Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sieht vor allem Investitionen in die Grundschulen und den Brandschutz vor.
Philipp Lauer (Archiv). Philipp Lauer

Trotz eines Millionen-Defizits hält die Verbandsgemeinde den Umlagesatz stabil, um die Ortsgemeinden zu entlasten. Das Geld fließt 2026 vor allem in moderne Feuerwehrgerätehäuser und die Sanierung von Grundschulen zwischen Oberwesel und Emmelshausen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein hat im Jahr 2026 viel vor. Fast 5 Millionen Euro will die Verwaltung investieren – vor allem in den Brandschutz und die Grundschulen. Zwar geht die VG schuldenfrei ins neue Jahr, um diese Kosten stemmen zu können, muss die Verbandsgemeinde jedoch voraussichtlich einen Kredit in Höhe von 900.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFinanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren