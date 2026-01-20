Nach Brand in Biebernheim VG Hunsrück-Mittelrhein hilft Brandopfern im Notfall Annalena Bischoff 20.01.2026, 15:00 Uhr

i Der Dachstuhlbrand in St. Goar-Biebernheim beschäftigte die Einsatzkräfte mehr als fünf Stunden. Die Brandursache soll ein technischer Defekt sein. Torsten Weißhaupt

Ein kurzer Augenblick genügt und aus einer kleinen Flamme wird ein verheerender Brand. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Biebernheim mussten kurzfristig eine neue Bleibe finden. Auch die VG Hunsrück-Mittelrhein kann in solchen Fällen helfen.

Nachdem am Samstag, 10. Januar, ein Feuer auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in St. Goar-Biebernheim übergegangen ist, sind drei Wohnungen unbewohnbar. Besonders die Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurde dabei nahezu vollständig zerstört. Nach Angaben der Kriminalpolizei Simmern konnten sich alle betroffenen Anwohner rechtzeitig in Sicherheit bringen und kamen nach dem Brand zunächst bei Bekannten unter.







