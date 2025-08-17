Was machen denn arg lädierte Hühner hier im Wald? Diese Frage stellten sich zwei Frauen bei ihrem Spaziergang in der Nähe von Morshausen – und schritten schnell zur Tat.

Eine ungewöhnliche Entdeckung haben vor wenigen Tagen eine Hundespaziergängerin aus Morshausen und ihre Freundin gemacht. In einem Waldgebiet ganz in der Nähe ihres Heimatortes haben die beiden Frauen vier verwahrloste Hühner – beziehungsweise einen Hahn und drei Hühner – entdeckt. Sie waren entsetzt. „Wem gehört denn dieses arme Federvieh?“, fragte sich das Duo.

Die Frauen vermuteten von Anfang an nichts Gutes, wurden die Hühner doch an einer altbekannten Stelle gesichtet. Altbekannt dafür, dass dort immer wieder illegal Müll abgeladen und entsorgt wird. Die Freundin eilte unvermittelt zurück ins Dorf, mobilisierte sechs Jugendliche aus der Nachbarschaft und packte mit ihnen einen mobilen Zaun ein. Gemeinsam wurden die Tiere wenig später mit dem Schutzzaun gesichert. In freier Wildbahn hätten sie wohl kaum eine Überlebenschance gehabt und den sicheren Tod gefunden. Nicht nur Füchse, auch Raubvögel und Marder sind natürliche Fressfeinde. Und Krähen sind ebenfalls bekannt dafür, Hühner anzugreifen. Das Aussetzen von Haustieren ist zudem laut Tierschutzgesetz strafbar. Es drohen empfindliche Strafen. Und neben dem offensichtlichen Tierleid birgt das Aussetzen auch Risiken für die heimische Natur. Haushühner können Parasiten oder Geflügelkrankheiten, wie die Geflügelpocken, auf Wildvögel übertragen.

Jugendliche zimmern einen provisorischen Stall zusammen

Und dies wollten die beiden Frauen sowie die sechs Jugendlichen natürlich unbedingt vermeiden und die Tiere retten. Und so zogen der große Hahn und die drei Hennen – alle allerdings in einem eher erbärmlichen Zustand – noch am Nachmittag in einen provisorischen Stall ein, den die Jugendlichen flugs zusammengezimmert hatten. Und schon am Tag danach wurde ein größeres Gelände eingezäunt, sodass der tierischen Truppe nun ein schöner Auslauf zur Verfügung stand. „Die Jugendlichen hatten mächtig Spaß bei der Aktion“, erzählt die Finderin. Doch so weit, dass die jungen Leute den Tieren sogar Namen gegeben hätten, ging die Liebe dann doch nicht – was aber nicht weiter tragisch ist. Die Hauptsache ist doch, dem tierischen Quartett geht es gut.

Die beiden Frauen, die namentlich nicht genannt werden wollen, vermuten, dass die Fundhühner vorher auf sehr engem Raum eingepfercht waren und ein eher unwürdiges Dasein fristeten. „Die Hühner hatten dem Hahn – wohl aus Langeweile – am Hals die Federn ausgerupft. Auch die Hühner selbst waren arg lädiert“, berichten sie. Nach einer guten Woche im großen Auslauf haben die Hühner allerdings ihre schlechte Angewohnheit, den Hahn am Hals zu rupfen, erfreulicherweise abgelegt, und es sprießen munter neue Federn. Die Finder wollen ihre Fundhühner noch einige Tage in Quarantäne belassen und dann umquartieren.

i In welch schlechtem Zustand sich das Federvieh befunden hat, ist hier sehr gut zu erkennen. Andreas Nitsch

Das eigene Federvieh soll dabei wertvolle Schützenhilfe leisten. „Unsere großen Hennen laufen dann mit dem großen Fundhahn und die kleinen Fundhennen mit unserem Zwerghahn“, berichtet die Morshausenerin. So sollten in einigen Wochen alle Wunden verheilt sein. Im besten Fall finde sich für einen der Hähne mit seinen Hennen ein neues Zuhause, hofft sie, denn der Privatgarten der Finder sei eigentlich nicht als Domizil für mehrere Herden gedacht.

Bleibt für alle Beteiligten die Frage: Wie kamen die Tiere in den Wald? Der Fundort legt die Vermutung nahe, dass sie ausgesetzt wurden. „Wollen wir den ehemaligen Besitzern mal nur unterstellen, dass sie die Tiere nicht weiter versorgen konnten und sie nicht selbst töten wollten“, sagt die Hühnerziehmutter. Sie hofft zudem, dass es sich hier nicht um sogenannte Urlaubsopfertiere handelt und die vorherigen Besitzer nach ihrer schönen Reise wieder neue Hühner anschaffen – und dann irgendwann wieder aussetzen.