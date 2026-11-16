Zauberhafte Adventszeit Verraten Sie uns Ihre Weihnachtsgeheimnisse Mira Zwick 16.11.2026, 06:00 Uhr

i Backen, basteln, Besinnlichkeit: Der Advent ist immer eine ganz besondere Zeit im Jahr. Was versüßt Ihnen diese Zeit? Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte, Bastelideen oder Rituale mit uns und der RHZ-Familie. Thomas Torkler

Die Weihnachtszeit kommt schneller, als man denkt. Doch statt Festtagsstress soll diesmal die Vorfreude im Mittelpunkt stehen: Gesucht werden Ihre schönsten Rezepte, kreativsten Bastelideen und besten Weihnachtstipps für die RHZ-Familie.

Schon seit Wochen stöhnen wir beim Anblick von Lebkuchen, Printen und Co. in den Regalen. Doch ehe man es sich versieht, sind wir mittendrin in der Weihnachtszeit. Die Tage werden kürzer, und ganz plötzlich und unverhofft steht der Heiligabend vor der Tür.







Artikel teilen

Artikel teilen