Verkehrskonzept: Sind Kosten der Planungsfirma zu niedrig?

Kirchberg. Wie lässt sich die Verkehrssituation in der Kirchberger Innenstadt verbessern? Das soll künftig ein Verkehrskonzept herausarbeiten, geht es nach dem Willen der Stadtspitze. Das macht die Kommune allerdings nicht selbst, sondern sie hat die Vergabe dafür ausgeschrieben – ein üblicher formaler Akt. Nun liegen vier Angebote vor. Doch die teils hohen Differenzen der Kosten machten so manches Stadtratsmitglied vor ihrer Entscheidung am Mittwochabend stutzig.