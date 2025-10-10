Unter dem Motto „Emmelshausen bewegt“ lädt der Verkehrs- und Gewerbeverein am 12. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag nach Emmelshausen ein. Neben zahlreichen Aktionen der ansässigen Geschäfte erwarten die Besucher noch einige weitere Höhepunkte.
Der verkaufsoffene Sonntag in Emmelshausen lockt auch in diesem Jahr wieder mit einem vielseitigen Angebot. Unter dem Motto „Emmelshausen bewegt“ verwandelt sich die Rhein-Mosel-Straße am Sonntag, 12. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in eine bunte Einkaufs- und Erlebnismeile.