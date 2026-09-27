Seit der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers in Kirchberg laufen die Ermittlungen der Kripo weiter. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat unserer Zeitung zusätzliche Details genannt – einige wichtige Fragen sind jedoch noch offen.
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Drogen, Schusswaffe, Bargeld: Ermittler der Kriminaldirektion Koblenz rückten am Dienstag, 22. September, zu einer Durchsuchung nach Kirchberg aus. Das Ergebnis: Sie nahmen einen 50-jährigen Mann fest. Wir fassen zusammen, was bislang bekannt ist – und welche Fragen noch offen sind.