Neubau des Tivolis
Vereine freuen sich auf neue Stadthalle in Kastellaun
Der Weg ist frei für den Neubau der Stadthalle Tivoli in Kastellaun. Das freut die Vereine.
Der Weg ist frei für den Neubau der Stadthalle Tivoli in Kastellaun. Das freut die Vereine.
Werner Dupuis

Seit September 2022 steht Kastellaun ohne Stadthalle dar. Aber nicht nur das, auch den lokalen Vereinen fehlt ein Raum mit ausreichend Platz für Feiern, Konzerte und andere Events. Wie blicken sie auf den angekündigten Neubau? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Mitte September 2022 kam es zu einem Brand, dem das Tivoli in Kastellaun zum Opfer fiel. Dreieinhalb Jahre nach dem Feuer ist ein Neubau der Stadthalle beschlossen worden. Im dritten Quartal 2026 soll es eine Ausschreibung der Bauleistungen geben. 2027 wird der Baubeginn der Stadthalle angesetzt, und die Baukosten werden auf etwa 15,5 Millionen Euro geschätzt.

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