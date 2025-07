Nutztiere vor der Schlachtung oder aus schlechter Haltung retten und ihnen bis zu ihrem Tod ein artgerechtes Leben ermöglichen: Das hat sich der Verein „Schutzengel für Tiere“ zur Aufgabe gemacht. Insgesamt zwölf Pflegestellen hat die Organisation – in verschiedenen Bundesländern. Eine davon ist in der Nähe von Simmern. Dort finden Schafe und Ziegen ein neues Zuhause. Welchen Tieren der Verein noch hilft und wie er überhaupt entstanden ist, erzählt Petra Wintersohl, die Erste Vorsitzende, im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Wir wollen den Nutztieren einen Teil ihrer Würde zurückgeben“, sagt Wintersohl. Für Heimtiere wie Hunde oder Katzen existierten bereits viele Tierschutzvereine. Auch Pferdegnadenhöfe gebe es einige. „Wir wollen aber Großtieren, wie Kühen, Schweinen, Schafen, Ziegen, Eseln oder Gänsen eine Stimme geben“, betont die Erste Vorsitzende. Wintersohl selbst wohnt in Drolshagen (Kreis Olpe). Sie besucht die verschiedenen Pflegestellen aber immer wieder, um nach dem Rechten zu schauen.

i Kamerunschaf Alma hat in bei den "Schutzengeln" im Hunsrück ein neues Zuhause gefunden. Lara Kempf

Die Pflegestelle in der Nähe von Simmern gibt es, genau wie den Verein selbst, seit 2003. Dort haben aktuell rund 30 Schafe und acht Ziegen ein neues Zuhause gefunden. Wie bei allen anderen Pflegestellen ist auch die Fläche im Hunsrück gepachtet. Der Verein zahlt ein Pensionsgeld und übernimmt Pflege- und Tierarztkosten. Die Besitzer der Fläche pflegen die Tiere. „Es sind oft Familienbetriebe mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund“, sagt Wintersohl.

In Simmern kümmert sich Jan-Philipp Pries um die Tiere. Er hat die Aufgabe im Frühjahr 2025 von seinem Vorgänger übernommen. Der Hunsrücker kommt selbst aus der Landwirtschaft und hat bereits Erfahrung mit Tieren. „Ich kümmere mich um die komplette Pflege der Tiere. Dazu gehört, sie zu scheren und ihnen die Klauen zu schneiden“, sagt Pries.

i Der Schafstall soll ausgebaut werden, um die Tiere besser vor Regen, aber auch vor dem Wolf zu schützen. Lara Kempf

Doch wie kommen die Tiere zu den Pflegestellen? „Menschen, die den Tieren helfen wollen, hören durch Mundpropaganda von uns und kommen dann auf uns zu“, betont die Erste Vorsitzende. Aktuell hat der Verein mehr Anfragen, als er bedienen kann.

Die Tiere, die die Organisation aufnimmt, sind unterschiedlichen Alters. Während das jüngste Tier in Simmern sechs Jahre alt ist, ist Ziege Nanni mit 23 Jahren die älteste Bewohnerin der Pflegestelle. Wenn die Tiere in die Pflegestelle kommen, bekommen sie Namen – sofern sie nicht schon zuvor welche hatten. „Damit wollen wir es persönlicher gestalten“, sagt Wintersohl.

i Der Ziegenstall wurde bereits im vergangenen Jahr erneuert und ist seitdem weitestgehend wolfssicher. Lara Kempf

Da Schafe eher friedlich sind, Ziegen aber auch mal Mobbing betreiben können, sind die beiden Arten auf getrennten Weiden untergebracht. Um die Tiere vor Angriffen durch den Wolf zu schützen, hat der Verein bereits im vergangenen Jahr den Ziegenstall erneuert. Er kann nun durch ein großes Tor geschlossen werden und ist damit weitestgehend wolfssicher.

Auch der Schafstall ist in die Jahre gekommen und muss er erneuert werden. „Wir wollen den Stall verlängern, um die Tiere auch mal ein bis zwei Wochen lang im Stall behalten zu können“, sagt Pries. Dies dient zum einen als Präventionsmaßnahme, um sie vor dem Wolf zu schützen. Zum anderen kann so ihre Klauengesundheit gewahrt werden. „Wenn es mal länger am Stück regnet, setzt sich der Matsch zwischen den Klauen der Tiere fest und kann sich entzünden“, betont Wintersohl.

Da die Organisation nur von Spenden und Patenschaften lebt, stellen die Baukosten in Höhe von 20.000 Euro eine Herausforderung für den Verein dar. Dazu kommen jährliche Kosten von mehr als 200.000 Euro für die Tiere an allen Pflegestellen für Pension, Verpflegung und Tierarzt. „Deswegen freuen wir uns immer über Spenden und neue Patenschaften“, betont die Erste Vorsitzende.

i Die Tiere sind auf Pfleger Jan-Philipp Pries fixiert und lassen sich gern von ihm füttern. Lara Kempf

Für die Tier-Paten gibt es in regelmäßigen Abständen Patentreffen. Dort können aber auch Menschen vorbeikommen, die an der Arbeit des Vereins interessiert sind. Das nächste Patentreffen an der Pflegestelle in Simmern ist am Sonntag, 28. September, von 13 bis 17 Uhr. Interessierte können sich unter postmaster@schutzengel-fuer-tiere.de anmelden.

Schutzengel für Tiere

Der Verein „Schutzengel für Tiere“ wurde im Jahr 2003 gegründet. Er hat sich aus dem schon bestehenden Verein „Animals Angels“ entwickelt. Dieser setzt sich für den Schutz von Nutztieren während des Transports ein. Er verfolgt Schlachttiertransporte, um Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung zur Anzeige zu bringen. Petra Wintersohl, die Erste Vorsitzende des Vereins „Schutzengel für Tiere“, engagierte sich selbst einige Jahre bei den „Animals Angels“. Weil die politische Arbeit gegen die Transporte und die karitative Arbeit für die geretteten Tiere für einen Verein zu viel war, gründete Wintersohl 2003 schließlich „Schutzengel für Tiere“, um sich auf die geretteten Nutztiere zu fokussieren. Aktuell kümmert sich der Verein um 225 Tiere an zwölf Pflegestellen in verschiedenen Bundesländern. Er finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Tier-Patenschaften. Weitere Informationen zu dem Verein gibt es im Internet unter https://www.schutzengel-fuer-tiere.de/index.html