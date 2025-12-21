Seit 25 Jahren aktiv Verein Arrata aus Oberwesel macht Geschichte lebendig Lara Kempf 21.12.2025, 18:00 Uhr

i Wolfgang Welker ist Vorsitzender des Vereins "Arrata" und blickt stolz auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Lara Kempf

Zwischen Felsmalereien und mittelalterlichen Siedlungen im Untergrund: Bereits seit 25 Jahren widmet sich der Oberweseler Archäologieverein Arrata der Geschichte. In dieser Zeit haben so einige spannende Entdeckungen das Vereinsleben geprägt.

Es sollte nur eine Geburtstagsfeier werden, als Wolfgang Welker sich 1998 mit acht Archäologiefreunden aus Köln sowie aus dem Hunsrück auf der Schmidtburg (Kreis Bad Kreuznach) traf, mittelalterliche Spiele spielte und feierte. Niemals hätte er zu diesem Zeitpunkt gedacht, was daraus entstehen würde: Nämlich der Archäologieverein „Arrata“.







