Ach du Schande! Was machen wir denn mit unserem teuer gebuchten Ausflug, wenn das Wetter uns mit Regen, Blitz und Donner einen Strich durch die Rechnung macht? Ganz entspannt bleiben ist die Lösung – und den Tag nicht vor dem Abend verdammen.
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Am gestrigen Tag schrieb der Kollege an dieser Stelle vom Sprichwort mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach. Ich habe da noch eines: „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“ Oder besser, wenn man auf das Wetter des vergangenen Wochenendes schaut: „Man soll den Tag nicht vor dem Abend verdammen.