Vor rund zwei Wochen gab es gleich zwei Premieren in Emmelshausen: Der neu gestaltete Marktplatz wurde mit dem Marktfrühstück das erste Mal genutzt. Damit wurde der Platz, dessen Umgestaltung seit mehr als 15 Jahren Thema war und nun endlich umgesetzt wurde, wieder zum Mittelpunkt der Stadt. Damit dies auch so bleibt, gibt es am Donnerstag, 3. Juli, gleich eine weitere Premiere: den „Emmelshausener Feierabend“.

Die neue Veranstaltungsreihe läuft unter dem Motto: „Weil der Feierabend nicht auf der Couch, sondern auf dem neuen Marktplatz stattfindet“. Dabei soll es darum gehen, den Feierabend in entspannter Atmosphäre, bei Musik, Getränken und Snacks, auf dem Marktplatz gemeinsam zu genießen. Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung die Fotografenfamilie Eidens-Holl aus Dörth. „Wir wollen, dass sich der Sinn des Marktplatzes als Ort der Zusammenkunft erfüllt und er wieder belebt wird“, betont Dieter Eidens-Holl.

Regionale Vereine präsentieren sich

Neben der Fotografie betreibt die Familie noch die Wein- und Tapas-Bar „Väterchen-Rhein“ unmittelbar am ehemaligen Köln-Düsseldorfer (KD) Anleger am Rheinufer in Oberwesel. Deswegen stellt sie bei der Feierabend-Veranstaltung in Emmelshausen auch die Gastronomie. Es wird einen Pop-Up-Wein- und Bierstand sowie Tapas geben. Da wegen der Rheinuferumgestaltung in Oberwesel dort bald eine Baustelle ansteht, plant Familie Eidens-Holl auf dem Emmelshausener Marktplatz in Zukunft sogar einen dauerhaften Pop-Up-Stand ihrer Gastronomie.

Doch die Veranstaltung soll nicht nur dazu dienen, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, sondern auch den regionalen Vereinen eine Bühne bieten, sich zu präsentieren. „Da wir uns selbst viel im sozialen Bereich engagieren, wollen wir hier auch die Vereine miteinbinden“, erklärt Eidens-Holl. Die Vereine sollen die Möglichkeit haben, sich und ihre Arbeit vorzustellen und im Idealfall neue Mitglieder zu werben.

Veranstaltung soll sich fest etablieren

Bei der ersten Veranstaltung der Reihe am Donnerstag, 3. Juli, stellt sich der Förderverein der Grundschule Emmelshausen vor. Der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen, ein Unterstützer der Veranstaltungsreihe, stellt an diesem Abend ein Glücksrad auf. Vom Förderverein wird es zudem eine Seifenblasen-Aktion geben. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von Harry’s Blues Band.

Geplant ist, dass die Zusammenkunft nach Feierabend alle zwei Wochen, immer donnerstags von 17 bis 22 Uhr, stattfindet. „Unser langfristiges Ziel wäre es, den Marktplatz ein- bis zweimal die Woche fest zu bespielen“, betont der Initiator. Für das kommende Jahr plant die Familie aber erst einmal, dort jede Woche ein Event durchzuführen.

Für die weiteren Termine im Juli wurden bereits Vereine aus der Region gefunden, die sich präsentieren wollen. Für die geplanten Veranstaltungen im August und September können sich jedoch noch interessierte Vereine bei Familie Eidens-Holl per E-Mail an fotostudio@eidens-holl.de melden.

Unterstützer und Termine

Neben dem Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen unterstützt auch die Firma Sebapharma aus Boppard, das Köln-Düsseldorfer (KD) Ticket-Office Oberwesel sowie der Tier-Erlebnispark Bell die Fotografenfamilie Eidens-Holl bei der Durchführung des Emmelshausener Feierabends.

Die nächsten Termine sind am 17. Juli, am 31. Juli, am 14. August, am 28. August sowie am 11. September. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe gibt es im Internet unter www.vaeterchen-rhein.de/emmelshausener-feierabend-afterwork-auf-dem-marktplatz/.