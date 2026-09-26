Waffelcafé ist beliebt
VBS Sohrschied backt dieses Mal fürs Bistum Trier
Der jüngster Waffelbäcker des ehrenamtlichen Teams der VBS ist Jannic Schmitt. Auch er freut sich, wenn beim Benefiz-Waffelcafé
Der jüngster Waffelbäcker des ehrenamtlichen Teams der VBS ist Jannic Schmitt. Auch er freut sich, wenn beim Benefiz-Waffelcafé viele Spenden für die Aktion Arbeit zusammenkommen.
Sabine Bollhorst

Seit zwei Jahren gibt es das Waffelcafé, mittlerweile ist es zu einer festen Institution geworden. Nun möchte der VBS Sohrschied mit den Einnahmen Danke sagen. Am 27. September wird für die Aktion Arbeit gebacken, die den VBS seit Jahren unterstützt.

Lesezeit 2 Minuten
Seit zwei Jahren weht der Duft von frisch gebackenen Waffeln, heißen Kirschen und warmem Kaffee regelmäßig durch das Kyrbachtal. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein backen dort jeden Sonntag Ehrenamtliche des Vereins Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück (VBS) das süße Gebäck.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren