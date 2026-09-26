Seit zwei Jahren gibt es das Waffelcafé, mittlerweile ist es zu einer festen Institution geworden. Nun möchte der VBS Sohrschied mit den Einnahmen Danke sagen. Am 27. September wird für die Aktion Arbeit gebacken, die den VBS seit Jahren unterstützt.
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Seit zwei Jahren weht der Duft von frisch gebackenen Waffeln, heißen Kirschen und warmem Kaffee regelmäßig durch das Kyrbachtal. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein backen dort jeden Sonntag Ehrenamtliche des Vereins Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück (VBS) das süße Gebäck.