Varieté: Eddy Carello setzt sich wieder ans Schlagzeug

Wer sehen will, was Jonglage in Perfektion bedeutet, der muss einmal Eddy Carello zusehen. Seit einigen Jahren ist er die Konstante des Varietés im Tier-Erlebnispark Bell, mittlerweile lebt er sogar im Park. Dort ist er „Mädchen für alles“, sagt er.
Lesezeit 4 Minuten
Ob mit Flasche, Ball oder Keule, mit den Händen, dem Mund oder am Schlagzeug: Eddy Carello ist ein Meister der Jonglage. Und als solcher ist er mittlerweile ein bekanntes Gesicht im Hunsrück. Im Tier-Erlebnispark Bell gehört er sogar schon zum Inventar.