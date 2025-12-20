Tier-Erlebnispark Bell Varieté: Eddy Carello setzt sich wieder ans Schlagzeug Charlotte Krämer-Schick 20.12.2025, 15:00 Uhr

i Nicht nur im Tier-Erlebnispark steht Eddy Carello auf der Bühne, auch während der Filmfestspiele in Simmern zeigte er in diesem Sommern sein Können. Werner Dupuis

Wer sehen will, was Jonglage in Perfektion bedeutet, der muss einmal Eddy Carello zusehen. Seit einigen Jahren ist er die Konstante des Varietés im Tier-Erlebnispark Bell, mittlerweile lebt er sogar im Park. Dort ist er „Mädchen für alles“, sagt er.

Ob mit Flasche, Ball oder Keule, mit den Händen, dem Mund oder am Schlagzeug: Eddy Carello ist ein Meister der Jonglage. Und als solcher ist er mittlerweile ein bekanntes Gesicht im Hunsrück. Im Tier-Erlebnispark Bell gehört er sogar schon zum Inventar.







