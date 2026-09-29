Eingeworfene Kirchenfenster in Rheinböllen: Was nach Krimi klingt, wurde vor knapp einer Woche Realität. Mehrere Getränkedosen flogen durch die Fenster, Glaskunst wurde zerstört, der Innenraum verunreinigt. Doch die Polizei vernimmt nun Zeugen.
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Knapp eine Woche nach dem Vandalismus in der Evangelischen Kirche in Rheinböllen, bei dem etwa Fenster mit alter Glaskunst zu Bruch gegangen sind, als Unbekannte diese mit Getränkedosen einwarfen, haben wir noch einmal bei der Polizei nachgefragt, ob es Neues zum Fall gibt.