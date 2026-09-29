Dosen durch Kirchenfenster Vandalismus in Rheinböllen: Polizei vernimmt Zeugen Daniel Rühle 29.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Spuren von Beschädigung und Verunreinigung sind in der Evangelischen Kirche in Rheinböllen auch nach einer ersten Reinigung noch gut zu erkennen. Planen sind als Abdeckung über die Löcher in den Fenstern gespannt. Dieter Diether

Eingeworfene Kirchenfenster in Rheinböllen: Was nach Krimi klingt, wurde vor knapp einer Woche Realität. Mehrere Getränkedosen flogen durch die Fenster, Glaskunst wurde zerstört, der Innenraum verunreinigt. Doch die Polizei vernimmt nun Zeugen.

Knapp eine Woche nach dem Vandalismus in der Evangelischen Kirche in Rheinböllen, bei dem etwa Fenster mit alter Glaskunst zu Bruch gegangen sind, als Unbekannte diese mit Getränkedosen einwarfen, haben wir noch einmal bei der Polizei nachgefragt, ob es Neues zum Fall gibt.







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