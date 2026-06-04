Aus Fremden werden „Brüder“ Urlaub in Armenien: Sohrener wird zum Lebensretter Johannes Kirsch 04.06.2026, 16:00 Uhr

i Ivan Bensak (rechts) und Wardan Hakobyan verbindet inzwischen eine innige Freundschaft. Wardan Hakobyan

Wie nützlich es doch sein kann, der russischen Sprache mächtig zu sein. Im Falle von Ivan Bensak war es womöglich lebenswichtig. Denn so konnte er geistesgegenwärtig reagieren, als ein Cafébesucher einen Schlaganfall erlitt.

Einen kühlen Kopf bewahren, den Notruf wählen, der in Not befindlichen Person in die stabile Seitenlage verhelfen. Ivan Bensak verhält sich vorbildlich, als er beobachtet, wie ein Cafébesucher in sich zusammensackt. Wobei „beobachten“ eigentlich gar nicht das richtige Wort ist.







Artikel teilen

Artikel teilen