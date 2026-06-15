Gelungene Festivalpremiere
Urbar: Musikalische Vielfalt und Mitmachaktionen 
Das Konzept des "Laichzeit-Festivals" ist Do it yourself. Jeder soll seine künstlerische Ader zeigen.
Das Konzept des "Laichzeit-Festivals" ist Do it yourself. Jeder soll seine künstlerische Ader zeigen.
Marie Pörsch

Nicht nur Konsumieren, sondern selbst kreativ sein – darum ging es beim Festival „Laichzeit“ bei Urbar. Eine Gruppe von Freunden hat die bunte Veranstaltung mit Musik, Workshops und Aktionen zum Mitmachen organisiert.

Lesezeit 2 Minuten
Am 13. Juni feierte das Festival „Laichzeit“ seine Premiere. Das gute Wetter, die milden Temperaturen und der malerische Ausblick auf die Loreley sorgten für eine gute Atmosphäre. Neben musikalischen Acts und DJs gab es auch ein buntes Angebot an Workshops, die die Gäste zum Mitmachen und Kreativsein einluden.

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