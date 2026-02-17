Karneval am Mittelrhein Urbar lässt Fassenacht am Veilchendienstag hochleben Philipp Lauer 17.02.2026, 17:30 Uhr

i Tatsächlich ist beim Umzug am Veilchendienstag alles dabei, was es für einen Regenbogen braucht: Sonnenschein und etwas Regen, aber das hielt die großen und kleinen Närrinnen und Narrhalesen nicht davon ab, die Fassenacht zum Abschluss noch einmal hochleben zu lassen. Philipp Lauer

Beim großen Finale des Straßenkarnevals haben die Menschen in Urbar wieder gezeigt, wie sehr ihr Herz für die Fassenacht schlägt. Die Bilder und Eindrücke vom Umzug am Veilchendienstag:

Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, haben am Veilchendienstag die Menschen beim Umzug in Urbar die Fassenacht noch einmal närrisch hochleben lassen. Durch die Gassen von Urbar schlängelte sich ein traditionell äußerst feiner Umzug. Weder Wetterkapriolen noch der unausweichlich nahende Abschied von der Fassenacht am Aschermittwoch hielten die Zugteilnehmer und die Besucher am Straßenrand davon ab, ausgelassen, fröhlich und mit viel Kamelle ...







