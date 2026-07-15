Feuerwehren müssen ausrücken
Unwetter rund um Kirchberg: Mehrere Bäume umgestürzt
Folgen des Gewitters: In Kirchberg und einigen Nachbarorten musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken.
Folgen des Gewitters: In Kirchberg und einigen Nachbarorten musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken.
Charlotte Krämer-Schick

Zwei Autos wurden in der Nähe des Helzenbacher Weihers in Folge eines Gewitters beschädigt. In einigen Gemeinden der VG Kirchberg kam es außerdem zu kurzzeitigen Stromausfällen. Wie der Wehrleiter Oliver Socha das Schadensausmaß einordnet.

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Die Unwetterfront, von der weite Teile Deutschlands betroffen waren, machte sich auch im Hunsrück bemerkbar. Am Dienstag, 14. Juli, mussten die Feuerwehren in Kirchberg und einigen umliegenden Orten ab dem Nachmittag wegen umgestürzter Bäume ausrücken.
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