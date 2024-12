Resolution in Sargenroth Unterstützung für Erhalt der Jugendherberge gefordert 02.12.2024, 16:00 Uhr

i Seit 2020 ist die Waldjugendherberge in Sargenroth geschlossen. Auch nach dem Ende der Corona-Krise blieb es dabei. Nun starten Politiker aus der Region einen weiteren Versuch, die Sanierung der Einrichtung auf den Weg zu bringen. Werner Dupuis

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ist die Waldjugendherberge geschlossen worden – und sie blieb es auch. Nun machen sich Politiker aus der Region erneut stark für die Sanierung der Einrichtung.

Seit knapp fünf Jahren ist die ehemalige Waldjugendherberge in Sargenroth geschlossen. Nun wollen die VG-Ratsfraktionen von CDU, SPD, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen/ÖDP und FDP eine Resolution zum Erhalt der Einrichtung auf den Weg bringen. Der exakte Wortlaut des Papiers, das in der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen am Dienstag, 10.

