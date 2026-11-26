Hinter jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen hinter den Kulissen und stellen sie vor. Heute berichten wir aus dem Alltag von Herbergsvater Claus Hensen, der sich 2019 in die Jugendherberge Sargenroth direkt verliebt hat.

Wenn Claus Hensen über die Waldherberge Sargenroth spricht, fällt ein Begriff besonders häufig: Potenzial. Der gebürtige Essener und Herbergsvater hat eine Vorliebe für Gebäude und Orte, die andere bereits abgeschrieben haben.

Die ehemalige Waldjugendherberge in Sargenroth ist ein Beispiel dafür.