Unfallzahlen bleiben stabil
Unfallstatistik Rhein-Hunsrück: Risikogruppen im Fokus
Symbolbild: 2025 ereigneten sich im Zuständigsbereich der Polizeiinspektionen Boppard und Simmern insgesamt 3.605 Verkehrsunfäll
Symbolbild: 2025 ereigneten sich im Zuständigsbereich der Polizeiinspektionen Boppard und Simmern insgesamt 3.605 Verkehrsunfälle.
Robert Michael. picture alliance/dpa

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Rhein-Hunsrück-Kreis blieb 2025 nahezu konstant. Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch auffällige Entwicklungen: Kinder, Senioren und junge Fahrer rücken stärker in den Fokus. Wie die Polizei darauf reagieren will.

Lesezeit 3 Minuten
Auf den ersten Blick bleibt die Unfalllage im Rhein-Hunsrück-Kreis stabil: 3.605 Verkehrsunfälle registrierten die Polizeiinspektionen (PI) Simmern und Boppard 2025 – nur zehn mehr als im Vorjahr. Hinter dieser scheinbar konstanten Entwicklung zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild.

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