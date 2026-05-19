Die Zahl der Verkehrsunfälle im Rhein-Hunsrück-Kreis blieb 2025 nahezu konstant. Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch auffällige Entwicklungen: Kinder, Senioren und junge Fahrer rücken stärker in den Fokus. Wie die Polizei darauf reagieren will.
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Auf den ersten Blick bleibt die Unfalllage im Rhein-Hunsrück-Kreis stabil: 3.605 Verkehrsunfälle registrierten die Polizeiinspektionen (PI) Simmern und Boppard 2025 – nur zehn mehr als im Vorjahr. Hinter dieser scheinbar konstanten Entwicklung zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild.