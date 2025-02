Zwei Personen werden geborgen Unfall und Sturz beschäftigen Feuerwehr bei Rheinböllen 04.02.2025, 14:00 Uhr

i Ein Autofahrer musste bei Rheinböllen aus seinem Pkw befreit und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Andreas Roth/Feuerwehr

Ein arbeitsintensiver Montagnachmittag für die Feuerwehr: Ein älterer Autofahrer prallt gegen einen Baum, und eine junge Frau ist nach einem Beinbruch bewegungsunfähig. So konnten die beiden Einsatzkräfte beide Personen retten.

Gleich zwei Mal waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen am Montagnachmittag gefordert, um jeweils eine Person aus einer Notlage zu bergen. Wie Andreas Roth, Wehrleiter der VG, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, handelte es sich dabei um einen älteren Mann, der in seinem Auto eingeklemmt wurde, sowie um eine jüngere Frau, die beim Spaziergang durch den Wald gestürzt war.

