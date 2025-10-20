Langer Rückstau Unfall mit Teilsperrung der A 61: Lkw kippt um 20.10.2025, 13:55 Uhr

i Nach dem Unfall eines Lastwagens musste die A 61 teils gesperrt werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Feuerwehr Pfalzfeld/Torsten Weißhaupt

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte zwischen den Abfahrten Laudert und Rheinböllen ein Lkw um.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen ein Sattelauflieger auf der A 61 umgekippt. Der Lkw war in Richtung Süden unterwegs und verunfallte circa eineinhalb Kilometer hinter der Abfahrt Laudert, berichtet Torsten Weißhaupt. Der Feuerwehrmann war in Doppelfunktion am Unfallort, als stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und als Wehrführer der Feuerwehr Pfalzfeld.







