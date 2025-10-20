Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte zwischen den Abfahrten Laudert und Rheinböllen ein Lkw um.
Lesezeit 1 Minute
Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen ein Sattelauflieger auf der A 61 umgekippt. Der Lkw war in Richtung Süden unterwegs und verunfallte circa eineinhalb Kilometer hinter der Abfahrt Laudert, berichtet Torsten Weißhaupt. Der Feuerwehrmann war in Doppelfunktion am Unfallort, als stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und als Wehrführer der Feuerwehr Pfalzfeld.