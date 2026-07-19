Einen aufwendigen Einsatz hatte die Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren am Wochenende: Auf regennasser Fahrbahn kam ein Auto von der L182 am Flughafen Hahn von der Straße ab und landete in einer Böschung. Das machte schweres Gerät notwendig.
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Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Samstag, 18. Juli, um 19.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L182 im Bereich des Flughafens Hahn ausgerückt. Dies teilt die Feuerwehr in einem Pressetext mit. Was ist passiert?Ein Auto war auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen, eine rund acht Meter tiefe Böschung hinabgestürzt und hatte sich dabei mehrfach überschlagen.