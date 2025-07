Was als entspannter Sommertag im Tierpark Rheinböllen begann, wurde schnell zum kleinen Abenteuer – dank eines frechen Emus und einer fast verlorenen Brezel. Ein tierischer Moment, den ich so schnell nicht vergesse.

Wegen des schönen Wetters nutzte ich das vergangene Wochenende, um einen Ausflug in den Tierpark nach Rheinböllen zu machen. Obwohl ich kürzlich erst beruflich dort war, hatte ich an diesem Tag jedoch keine Zeit, mir den gesamten Park anzuschauen. Also beschloss ich, noch einmal wiederzukommen, was ich am Samstag dann auch tat.

Da die Temperaturen auch an diesem Tag wieder an der 30-Grad-Marke kratzten, konnte ich leider nicht alle Tiere bestaunen, da sich viele in ihre schattenspendenen Unterschlüpfe zurückgezogen hatten. Weder der Luchs noch der Waschbär zeigten sich während meines Besuchs. Die Hudson-Bay-Wölfe hingegen konnte ich zwar erspähen, aber auch sie hatten den Schatten der großen Bäume in ihrem Gehege gesucht. Damit ging es an diesem Tag im Park generell etwas langsamer zu – bis ich zum Gehege der großen Emus gelangte.

Da sich Lamas und Emus das Gehege teilten, tummelten sich beide Arten direkt am Zaun. Ich hielt vorsichtshalber etwas Abstand, denn ich wusste, dass sowohl Lamas als auch Emus sehr neugierig sein können und gerne auch mal näher kommen, als man es vielleicht möchte. Das war ein guter Gedanke, wie sich ein paar Minuten später herausstellte.

Denn direkt am Zaun stand ein Kinderwagen mit – wie ich später erfuhr – dem kleinen Jonathan drinnen. Er aß gerade genüsslich eine Laugenbrezel, als sich plötzlich ein dünner Hals seinen Weg durch den Zaun bahnte und nach der Brezel schnappte. Die Eltern des Kleinen bekamen dies mit und schoben den Kinderwagen sofort ein paar Meter vom Zaun weg. Passiert war zum Glück nichts, der Kleine lachte vielmehr über die Situation. Für mich nahm der bis dahin eher ruhige Tierparkbesuch damit aber schließlich doch noch ein actionreiches Ende.