Großer Einsatz in Innenstadt Unbewohnte Doppelhaushälfte in Simmern brennt komplett Mira Zwick 19.04.2026, 10:43 Uhr

i Zu einem großen Einsatz rückte die Feuerwehr in Simmern aus. Jens Kalaene. picture alliance/dpa/dpa-Zentrealbild

Großeinsatz in Simmern: In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte eine Doppelhaushälfte in der Innenstadt. Rund 90 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Große Aufregung in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. April, in der Simmerner Innenstadt. In der Bingener Straße wurde gegen 1.10 Uhr von Simmerner Polizeibeamten der Brand einer leer stehenden Doppelhaushälfte entdeckt. Die angrenzenden Häuser und Wohnungen konnten sofort nach Brandfeststellung geräumt werden, wodurch keine Personen zu Schaden kamen, wie die Polizei mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen