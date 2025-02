Bopparder will nach Berlin Umut Kurt (SPD) schreibt Wahlkreisarbeit groß 04.02.2025, 06:00 Uhr

i Umut Kurt (SPD) aus Boppard kandidiert in diesem Jahr zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag. Auf der Landesliste der SPD ist er auf Platz zehn. Lara Kempf

Der 29-jährige Umut Kurt (SPD) kandidiert in diesem Jahr zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, für welche Themen er sich einsetzen will.

Dass Umut Kurt im Wahlkreis kein Unbekannter ist, wird klar, als er beim Gespräch mit unserer Zeitung in Simmern von einem potenziellen Wähler erkannt wird. „Sind Sie der vom Plakat?“, fragt der Mann den 29-jährigen Lehrer. Als Direktkandidat der SPD möchte er in diesem Jahr zum ersten Mal für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück in den Deutschen Bundestag einziehen.

