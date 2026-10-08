Die B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen ist voll gesperrt. Rund um den Flughafen Hahn müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Umwege einstellen. Vor allem der Lkw-Verkehr sorgt für Probleme.
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Erst seit wenigen Tagen ist die B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen voll gesperrt – schon sorgt sie in den Sozialen Netzwerken für Unmut. Vor allem die Verkehrsführung wird kritisch diskutiert. Nutzer schildern Belastungen und problematische Situationen im Zusammenhang mit der Umleitung.