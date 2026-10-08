B50 am Flughafen Hahn gesperrt
Umleitung sorgt für Ärger in Büchenbeuren
Auf der B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen wird die Fahrbahn erneuert. Dafür ist die Strecke voraussichtlich zwei Monat
Auf der B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen wird die Fahrbahn erneuert. Dafür ist die Strecke voraussichtlich zwei Monate voll gesperrt.
Sebastian Schmitt

Die B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen ist voll gesperrt. Rund um den Flughafen Hahn müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Umwege einstellen. Vor allem der Lkw-Verkehr sorgt für Probleme.

Lesezeit 2 Minuten
Erst seit wenigen Tagen ist die B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen voll gesperrt – schon sorgt sie in den Sozialen Netzwerken für Unmut. Vor allem die Verkehrsführung wird kritisch diskutiert. Nutzer schildern Belastungen und problematische Situationen im Zusammenhang mit der Umleitung.
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