Prozess am Landgericht Überfall in Lautzenhausen: Gutachter gibt Einschätzung Christine Jäckel 02.06.2026, 15:00 Uhr

i Bei einem Überfall besuchte ein 39-Jähriger eine Tankstelle in der Nähe des Flughafens Hahn gleich dreimal in einer Nacht und sorgte für Unruhe. Diese Handlung sei völlig untypisch für ihn, sagt jetzt ein Gutachter. Peter Steffen/dpa

Dreimal in einer Nacht soll er in einer Tankstelle in Lautzenhausen aufgetaucht sein und für Unruhe gesorgt haben. Deswegen steht ein 39-Jähriger aktuell vor dem Landgericht. Nun gibt ein Gutachter seine Einschätzung zum Zustand des Angeklagten.

In dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach um einen Raubüberfall auf die Tankstelle in Lautzenhausen Anfang September vergangenen Jahres wird wohl die Frage nach dem Warum offen bleiben. Das ist aktuell der Stand der Beweisaufnahme, in der jetzt ein psychiatrischer Sachverständiger seine Ergebnisse der Begutachtung des 39-jährigen Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Kirchberg vorstellte.







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