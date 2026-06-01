Missetaten im Hunsrück Überfälle auf Tankstellen: Hohe Haftstrafen gefordert Christine Jäckel 01.06.2026, 13:00 Uhr

i Hohe Haftstrafen fordert die Staatsanwaltschaft für zwei Männer aus Bremen, denen unter anderem Raubüberfälle auf die Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun vorgeworfen werden. Christine Jäckel

Zehn Jahre und zehn Monate sowie neun Jahre und neun Monate. Diese Freiheitsstrafen beantragt die Staatsanwaltschaft für zwei Bremer, die zwei Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun überfallen haben sollen. Was ihnen sonst noch vorgeworfen wird.

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, Überfälle auf die Tankstellen in Rheinböllen und in Kastellaun sowie ein Überfall auf einen Bremer Netto-Markt: Das sind die Vorwürfe gegen einen 28-Jährigen und einen 31-Jährigen aus Bremen. Nach Abtrennung eines weiteren Tatkomplexes, der sich in Bonn ereignete, wurde in dem am 12.







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