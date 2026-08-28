Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Über, unter und rund um die Geierlay
Symbolbild: Die Geierlayschleife hat neuerdings ein Upgrade erhalten, sie trägt nun den stolzen Namen „Traumschleife Geierlay“.
Symbolbild: Die Geierlayschleife hat neuerdings ein Upgrade erhalten, sie trägt nun den stolzen Namen „Traumschleife Geierlay“.
Holger Teusch

360 Meter lang, 100 Meter hoch und jetzt auch noch eine Traumschleife: Es gibt wieder einen Grund mehr, der bekannten Hängeseilbrücke im Hunsrück einen Besuch abzustatten. Ein Ausflugstipp zum letzten Augustwochenende.

Lesezeit 2 Minuten
Wer Höhenangst hat, sollte bei der Geierlay vielleicht besser nicht nach unten schauen. Wer gerne wandert, darf sich dagegen jetzt auf eine ganz besondere Traumschleife freuen. Denn der bisherige Premiumwanderweg rund um die berühmte Hängeseilbrücke bei Mörsdorf trägt nun den Namen „Traumschleife Geierlay“.
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