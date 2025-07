„Der Fall Neidhöfer“ ist die erschütternde Geschichte einer Frau aus Henschhausen, die ihr ganzes Leben um Gerechtigkeit für sich, ihren Mann Karl und für das Wohlergehen ihrer Kinder gekämpft hat. Ihr Leben steht im Mittelpunkt des neuen Buchs des Lokalhistorikers Walter Karbach. Es ist aber nicht nur die Lebensgeschichte einer mutigen Frau, sondern auch ein Stück düsterer deutscher Vergangenheit, die am Mittelrhein geschah und die vom Autor dokumentiert wurde, damit sie sich niemals wiederholt.

Charlotte Neidhöfer, geboren 1904 in Westpreußen, gestorben und begraben 1997 in Henschhausen, einem kleinen Dorf auf den Rheinhöhen über Bacharach. In der Nazi-Zeit wurde sie für verrückt erklärt, entmündigt und jahrelang in verschiedenen Anstalten eingesperrt. Die kleine Frau war immer eine Kämpferin. Sie kämpfte um ihren Mann Karl, um ihre drei Kinder und auch um ihre eigene körperliche und geistige Unversehrtheit. Sie kämpfte um das tägliche Überleben, um ihren guten Ruf, um eine Entschädigung für das in der NS-Zeit erlittene Unrecht.

Spritzen in den Kopf

Schon früh kritisierte Neidhöfer in aller Öffentlichkeit die Nationalsozialisten. Sie ließ sich nicht einschüchtern, nahm kein Blatt vor den Mund, obwohl in Henschhausen die Nazis und ihre Sympathisanten den Ton angaben.

Das brachte sie zuerst für Wochen ins Koblenzer Karmelitergefängnis und dann für Jahre in sogenannte Heil- und Pflegeanstalten nach Andernach und Düren. Ärzte verabreichten ihr Spritzen in den Kopf. Einmal versuchte sie, zu entkommen, indem sie sich an Bettlaken abseilte.

i Auf große Resonanz beim Publikum stieß die Präsentation des neuen Buches von Walter Karbach im Rathaus in Bacharach zur Lebensgeschichte von Charlotte Neidhöfer. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Ihr Leidensweg war lang. Dabei wurde sie denunziert, entmündigt, sterilisiert, gedemütigt, geschlagen, getreten, um Hab und Gut gebracht. Systemkonforme Amtsärzte, die nach dem Krieg zum Teil in führenden Positionen weiter praktizierten, diagnostizierten bei „Frau N.“ eine Wahn bildende Geistesstörung mit Verfolgungs- und Beeinträchtigungsideen. Außerdem neige sie zu fantastischen Lügereien und großer Klatschsucht. Ihre drei Kinder, Terka, Gotthard und Kuno, wurden der Mutter weggenommen und voneinander getrennt und in verschiedene Heime gesteckt.

An Heiligabend 1931 heiratete Charlotte den Bergmann Karl Neidhöfer aus Henschhausen. Er starb 1936 im Alter von 31 Jahren an den Folgen einer in Koblenz erlittenen Zwangssterilisierung im Oberweseler Krankenhaus, während seine Ehefrau bereits im Gefängnis war und die drei kleinen Kinder in verschiedenen Heimen untergebracht waren.

„Was ich in der Zeit gelitten habe, ist nicht zu beschreiben, es mangelt an Ausdrücken, all das Leid wiederzugeben, was ich durchzumachen hatte.“

Aus einem Antrag auf Schadenersatz, den Charlotte Neidhöfer – vergeblich – gestellt hat

Walter Karbach sichtete Unterlagen in verschiedenen Archiven und wertete Patientenakten aus. Er gibt den Opfern ein Gesicht. Er zitiert Charlotte Neidhöfer und nennt die Namen ihrer Peiniger. Der Autor beschreibt ihren qualvollen Lebensweg, auf dem sie denunziert, entmündigt, gedemütigt und gequält wurde. Vom Nazistaat wurde sie ihrer Menschenwürde, ihrer Freiheit und Souveränität beraubt und dann noch um ihr gesamtes bescheidenes Hab und Gut gebracht. Nach ihren Leidensjahren, in denen sie in verschiedene Anstalten gesperrt war, kehrte sie im Juni 1945 nach Henschhausen zurück. Dort ist sie am 28. August 1997 im Alter von 93 Jahren auch gestorben.

„Was ich in der Zeit gelitten habe, ist nicht zu beschreiben, es mangelt an Ausdrücken, all das Leid wiederzugeben, was ich durchzumachen hatte“, schrieb sie 1946 in einem Antrag auf Schadenersatz. Auch in ihrer Heimatgemeinde hatte sie zeitlebens nicht immer einen leichten Stand. Bis ins hohe Alter stritt sie um ihre Anerkennung als Opfer des Naziregimes und um Entschädigung – ohne Erfolg.

i An der Seite ihres Ehemannes Karl, der 1936 an den Folgen einer Zwangssterilisation starb, und ihres Sohnes Kuno wurde Charlotte Neidhöfer 1997 auf dem Henschhausener Friedhof begraben. Werner Dupuis

Erst 1998 wurden die Urteile der Erbgesundheitsgerichte aufgehoben. Im Januar 2025 beschloss der Deutsche Bundestag, Menschen, die zwangssterilisiert wurden, als Opfer des NS-Regimes anzuerkennen. Insgesamt 400.000 Menschen wurden zwischen 1934 und 1945 im Namen der nationalsozialistischen Rassengesetze zwangssterilisiert.

Walter Karbach, „Der Fall Neidhöfer. Ein Leben lang gegen Zerstörung und Rufmord. Eine Chronik zur Rehabilitation“, erschienen im Verlag Josef Karbach Nachf. Trier, 138 Seiten, 20 Euro.