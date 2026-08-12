Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Über das Spektakel der Sonnenfinsternis
Geeignete Schutzbrillen sind für die nahende Sonnenfinsternis ein Muss.
Geeignete Schutzbrillen sind für die nahende Sonnenfinsternis ein Muss.
Axel Heimken/dpa

Sonne, Mond und Sterne: Das ist nicht nur Teil eines bekannten Kinderliedes, sondern auch passend für den heutigen Mittwoch, 12. August. Der Mond schiebt sich zumindest teilweise vor die Sonne. Das lässt unseren Autor in Gedanken schwelgen.

Lesezeit 2 Minuten
Was haben die Zahlen 385.000 und 150 Millionen miteinander zu tun? Am heutigen Mittwoch, 12. August, sehr viel! Setzt man noch ein „Kilometer“ dahinter, wird das Bild klarer: Es handelt sich um die mittleren Entfernungen zu Sonne und Mond (von der Erde aus gerechnet).
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