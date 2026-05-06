Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Über das Glück, Gehaichnis zu finden Philipp Lauer 06.05.2026, 07:30 Uhr

i Viele Menschen machen ihren Garten zu einem Gehaichnis. Dann weiß man, wo man es finden kann, wenn man es sucht. Philipp Lauer

Man kann es zwar suchen, aber nicht immer so leicht finden – dieses intensiv wohlige Gefühl, um das es in dieser Guten Morgen-Kolumne gehen soll, und für das man im Hunsrück und am Mittelrhein ein wunderbares Wort kennt: Gehaichnis.

Es lässt sich schwer beschreiben, was Gehaichnis ist, vielleicht weil es so vielfältig ist und so individuell wie die Menschen, die alle etwas anderes darunter verstehen. Man kann es zwar suchen, aber auch schwer erzwingen, ein Gehaichnis zu finden. Wenn man das Glück hat und fündig wird, merkt man es oft direkt, wenn man sich in einer Umgebung oder einer Begegnung mit Mitmenschen aufgenommen und geborgen fühlt.







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